Pandemia já cortou mais de metade das receitas turísticas

As receitas turísticas totalizaram 3,39 mil milhões de euros no primeiro semestre, valor que representa uma queda de 54% face ao mesmo período do ano passado.

