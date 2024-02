Preços dos hotéis em Portugal entre os que menos sobem na UE

O ano de 2023 entrou para a história do setor do turismo nacional, tendo batido todos os recordes. Com Portugal no mapa dos países de eleição na Europa, os preços dos alojamentos turísticos seguiram a tendência crescente da procura. No ano passado, o rendimento médio por quarto disponível (RevPar) no país situou-se, em média, nos 100,76 euros, de acordo com os dados cedidos ao Negócios pela consultora STR, especializada

...