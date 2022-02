Receitas do Vila Galé caem para metade face a 2019. Grupo faturou 59 milhões

Num encontro com a imprensa para fazer o balanço de 2021, o responsável afirmou que "2021 foi muito melhor que o ano anterior, mas ainda muito aquém do período pré-pandemia".Em concreto, Gonçalo Rebelo de Almeida referiu que as receitas caíram entre "48 a 50% face às registadas" nos anos anteriores à pandemia, que começou a fazer-se sentir em Portugal em março de 2020.Segundo o administrador, os números do grupo "estão mais ou menos em linha" com os, que já são conhecidos, do setor turístico.Em termos de mercados, se antes da pandemia os turistas estrangeiros representavam 65% das dormidas e os portugueses 35%, no ano passado a situação inverteu-se."Os turistas nacionais representaram 65% e os estrangeiros 35%", disse Gonçalo Rebelo de Almeida.Ainda assim, o administrador diz que "desde janeiro" se assiste a um aumento das reservas e que as previsões "são positivas"."As reservas têm aumentado de semana para semana, desde janeiro. As reservas para março já são melhores do que as de fevereiro e as de abril melhores do que as de março. Aliás, a partir de abril já há hotéis com taxas de ocupação de 60%, algo que já não se via", acrescentou Gonçalo Rebelo de Almeida aos jornalistas, no Estoril.Sobre a recuperação em termos de turistas, o administrador diz que, "tipicamente, o mercado inglês é sempre o primeiro a reagir" e é o que está a acontecer.As expectativas começam, assim, a ser "animadoras" caso haja uma estabilização das regras das viagens e as companhias continuem a repor voos, por exemplo. No entanto, quando questionado se o final deste ano se pode vir a equiparar aos resultados de 2019, antes da pandemia, Gonçalo Rebelo de Almeida nega a possibilidade."Apesar da recuperação, acredito que 2022 ainda ficará uns 10 a 15% abaixo de 2019", afirmou.Gonçalo Rebelo de Almeida acrescentou também que "a partir desta semana" o grupo vai ter todas as suas unidades hoteleiras abertas.O Grupo Vila Galé tem atualmente 37 hotéis, 27 em Portugal e 10 no Brasil, já contando neste último país com a unidade de Alagoas, que tem abertura prevista em junho de 2022.