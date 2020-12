Receitas turísticas caem mais de 55% e recuam para níveis de 2011

Com quebras históricas no número de hóspedes e de dormidas, as receitas turísticas totalizam 7,6 mil milhões de euros no conjunto de janeiro a novembro deste ano, o valor mais baixo desde 2011.

