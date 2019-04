Vila Galé estuda novo hotel no Minho

Jorge Rebelo de Almeida quer levar a parceria com António Parente, na hotelaria e nos vinhos, a uma nova região do país, depois da estreia no Douro.

Pedro Elias

O grupo Vila Galé está a analisar a abertura de um novo hotel na região do Minho, para tirar partido do "potencial" crescente do vinho verde.

O cenário foi traçado esta terça-feira, 23 de abril, pelo presidente do grupo hoteleiro, Jorge Rebelo de Almeida (na foto). "Vamos ver uma coisa no vinho verde", adiantou.

O investimento seria feito em parceria com António Parente, dono da SP Televisão e já com outros negócios na área da hotelaria, à semelhança do que acontece com a unidade de agroturismo que acaba de inaugurar no Douro. Para esse efeito, foi criada a empresa X Vinus.

A primeira fase do Vila Galé Douro Vineyards, com sete quartos e adega, representa um investimento de oito milhões de euros. O grupo aguarda agora o licenciamento para a segunda fase, que prevê a construção de mais 42 quartos, num investimento adicional de cinco milhões de euros.

Mais um foco de interesse na capital

Depois do Quartel da Graça, Jorge Rebelo de Almeida confirma o interesse do grupo hoteleiro em mais um imóvel do programa Revive, que entrega património público para a exploração por privados.

O grupo vai avaliar o concurso do Paço Real de Caxias, lançado esta segunda-feira. "Vamos olhar", confirmou aos jornalistas.