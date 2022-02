Vila Galé vai lançar primeiro hotel para crianças em Portugal

Depois de uma forte quebra nas receitas, o grupo português anuncia a construção de quatro unidades hoteleiras com um investimento de 35 milhões de euros. As obras arrancam nas próximas semanas com a abertura prevista em julho de 2023.

