Num evento que tem sempre discussão política, é isso que se espera Michael Kratsios, da Casa Branca, que fala às 15h35.



E depois haverá, às 16h00, a música de Jean-Michel Jarre, que nos dará o mote sobre a música em 2030.



Se ontem foi o dia de Sophia, hoje haverá espaço para os robôs móveis. O palco será da Boston Dynamics, às 14h00.



Nikolay Storonsky, da Revolut, vem a Portugal falar do dinheiro (ou será do fim dele?) às 12h10.



O futuro bancário e as fintech continua a ser um dos grandes temas do Web Summit deste ano. Como é o último dia do evento, será conhecida a empresa vencedora do "pitch" de 2019.

Marcelo Rebelo de Sousa, à semelhança do que aconteceu no ano passado, fechará a edição deste ano do Web Summit, em Lisboa. Cerimónia marcada para as 16h55, ao lado de Paddy Cosgrave.Imediatamente antes desse final, a comissária europeia da Concorrência - que ascenderá em dezembro também a vice-presidente da Comissão - Margrethe Vestager entra em palco. Também já é uma repetente nos palcos do Web Summit. A comissária que é o rosto na Europa pela luta contra o poder das grandes tecnológicas, poderá neste dia ouvir um debate sobre o desmembramento das "big tech", com Kumi Naidoo, da Amnistia Internacional, e a colega de Bruxelas da Justiça, Vera Jourová. É um debate que acontece às 14h25, seguindo-se o tema: a próxima vaga para as gigantes tecnológicas, com Josh Luber, da StockX, Mada Seghete, da Branch, e Henrique Dubugras, da Brex. Este passa-se às 14h45.