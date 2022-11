Setor fintech com espaço para crescer no próximo ano

Leia Também Fintech portuguesas aguentam choque e angariam 627 milhões aplicam tecnologia e inovação a soluções de serviços financeiros e neste momento ainda têm uma presença de apenas 2% no mercado, disse Rodolph Ardant.

Apesar do ano turbulento, as fintech vieram para ficar, em parte, porque "a banca tradicional não se interessava pela tecnologia", disse Tegan Kline, co-fundadora da Edge & Node, uma plafaorma de software norte-americana.A fundadora do Hello Alice, Carolyn Rods, o co-fundador e CEO do Spendesk, Rodolph Ardant, e a co-fundadora da Edge & Node, Tegan Kline, conversaram, num dos palcos secundários das Web Summit, sobre o futuro das fintech como uma alternativa ao setor bancário tradicional.As fintechContudo, é um setor que está em constante evolução e onde há "muitas oportunidades", incluindo com as criptomoesdas e nas áreas dos empréstimos e financiamento, indicou Carolyn Rods. A fundadora do Hello Alice explicou que ainda assim, precisam muito que as pessoas comecem a confiar mais na tecnologia e que o foco está precisamente nos indivíduos."As fintech trazer muito mais oportunidades do que o setor tradicional", rematou Tegan Kline.