Fundos de investimento: China - investimento no futuro

Apesar do elevado crescimento da China, cujo PIB progrediu 8,1% em 2021, as bolsas chinesas tiveram um ano difícil. O índice MSCI China registou uma queda de 17%, em euros, em 2021. No imediato, as medidas drásticas de Pequim para regulamentar o setor das tecnologias, educação e imobiliário penalizaram o crescimento e a confiança das famílias e dos investidores. Contudo, esta abordagem de choque poderá tornar a economia da China mais

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...