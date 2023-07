Investir no setor das 'utilities'

As empresas de serviços públicos beneficiam de negócios estáveis e pouco cíclicos. Os indicadores do setor são mais favoráveis do que a média global. Pode investir a longo prazo, através do ETF Xtrackers MSCI World Utilities, mas tem outras boas alternativas.

Investir no setor das 'utilities'









