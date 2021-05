Lisboa, um ano depois

No último relatório das Estatísticas de Preços da Habitação, o INE comunicou, um pouco em contraciclo com as informações do mercado, que, em Lisboa, se tinha observado uma contração dos preços da habitação de 1,8 % entre o segundo e terceiro trimestre de 2020. Foram seis os municípios da Área Metropolitana de Lisboa, que contribuíram para esta queda (Lisboa, Cascais, Amadora, Odivelas,

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...