IMF – China entrou em deflação

| China entrou em deflação



De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, a China entrou em deflação em julho, algo que já não acontecia desde fevereiro de 2021. Os preços recuaram 0.3% em termos homólogos, ainda assim menos do que a de 0.4% esperada pelo mercado, após uma estagnação registada no mês de junho. Em cadeia, os preços recuaram 0.2%, tal como em junho. Os preços no produtor permaneceram em terreno negativo, ao terem recuado 4.4% face ao período homólogo, face a uma queda de 4.1% esperada após terem recuado 5.4% no mês de junho. A recuperação pós-pandémica da China tem vindo a abrandar, após uma aceleração forte no início do 1º trimestre, enquanto a procura doméstica e internacional tem vindo a enfraquecer e um conjunto de políticas para apoiar a economia não tiveram sucesso. Numa outra nota, as importações e exportações da China caíram mais do que o esperado em julho, enquanto uma procura mais fraca vem afetando as perspetivas de recuperação da segunda maior economia do mundo. As importações recuaram 12.4%, face ao período homólogo, enquanto o mercado esperava uma queda de 5%, após o declínio de 6.8% registado no mês anterior. Já as exportações recuaram 14.5% y/y, quando o consenso dos analistas apontava para uma queda de 12.5%, após os -12.4% registados no mês de junho.





Na última semana, o Eur/Cny subiu, tendo realizado vários testes, e quebrado por dois breves momentos, a resistência dos 7,94. É possível que, nas próximas sessões, o par continua a realizar testes à resistência mencionada.



| Inflação dos EUA subiu menos que o esperado em julho



A inflação dos EUA subiu em julho menos do que era esperado, para 3.2% face ao período homólogo, após 3% em junho. O consenso do mercado apontava para 3.3%. Em cadeia, a inflação subiu 0.2%, igual ao esperado e registado no mês anterior. Foi a primeira subida homóloga dos últimos 13 meses, mas muitos economistas consideram que tal se deve a efeitos de base, após os preços terem recuado em julho do ano passado, face ao valor máximo de ciclo da inflação norte-americana que foi registado em junho de 2022 a 9.1%. Já a inflação subjacente recuou para 4.7% y/y, face a 4.8% esperados e lidos no mês de junho. Em cadeia, a inflação subjacente também subiu novamente 0.2%. De acordo com o relatório, a queda da inflação subjacente foi conduzida principalmente pela redução nos preços dos automóveis em segunda mão, compensando o crescimento das rendas. Atualmente, o mercado atribui uma probabilidade de 90% a uma pausa da FED na sua próxima reunião, na prática antevendo que a FED não realizará mais nenhuma subida neste ciclo. Adicionalmente, Segundo o Departamento do Trabalho, o índice de preços no produtor dos EUA (IPP) subiu 0,3% no mês passado. Em termos homólogos, o IPP aumentou 0,8%, um ritmo mais elevado do que o ganho de 0,2% registado em junho. Este aumento anual é influenciado pelos preços mais baixos registados no ano anterior.



O Eur/Usd lateralizou ao longo da última semana, transacionando em torno dos $1,10. O par encerrou a semana ligeiramente abaixo desse nível psicológico e deverá realizar novos testes ao longo das próximas semanas.



| Petróleo renovou máximos de novembro de 2022



O petróleo registou a sua sétima semana consecutiva de ganhos, após a OPEC+ anunciar uma produção de 35,9 milhões de barris/dia em julho, ficando aquém dos 39,57 milhões de barris/dia planeados.



Na última semana, o petróleo quebrou uma resistência dos $83/barril e renovou máximos de novembro de 2022 nos $84,89/barril.



| Ouro abaixo dos $1940/onça



O ouro apresentou perdas ao longo da última semana, enquanto os rendimentos de referência dos títulos do Tesouro a 10 anos caminhavam para a sua quarta semana consecutiva de ganhos.



Na semana passada, o ouro desvalorizou e voltou a transacionar abaixo do nível pivot de $1940/onça, tendo renovado mínimos de um mês nos $1910. Nas próximas sessões, o metal precioso deverá transacionar entre o suporte dos $1900/onça e os $1940/onça.



