Washington e Pequim criam condições favoráveis às negociações e pressionam o iene

Eur/Usd voltou a ressaltar nos $1.0930, após anúncio de novo programa de QE

Receios em torno da economia global levam o crude a registar perdas semanais

Ouro volta aos $1480, mas espera-se que volte a subir

Nas minutas da última reunião do BCE foi divulgado que a instituição decidiu cortar taxas de depósito para -0.50% e retomar o programa de quantitative easing, com um ritmo de compra de obrigações de €20mM/mês com início a 1 novembro que permanecerá "enquanto for necessário para reforçar o impacto acomodatício das taxas" segundo Draghi. O líder do BCE reiterou a elevada necessidade de uma política acomodatícia, mas adicionou que a política fiscal tem de assumir responsabilidade. Relativamente às taxas de juro negativas Draghi mencionou que têm sido positivas para a economia, mas que existem alguns efeitos secundários. De modo a mitigar essas consequências sobre os bancos da ZE, os termos da nova ronda de TLTROs serão mais flexíveis e o BCE irá introduzir taxas de depósitos escalonadas, afirmações que sustentam a especulação de que mais cortes poderão estar no horizonte.Tecnicamente, o Eur/Usd recuperou de mínimos de dois anos e quebrou a linha de tendência descendente de curto-prazo. No entanto, encontra-se pela frente um enorme nível de resistência, os 38.2% de retração de fibonacci juntamente com a linha superior do canal descendente em que o par segue. A possibilidade inclina-se para que o par falhe o teste e voltar a recuar para os $1.09-$.1.10.O preço do barril de crude iniciou a semana em alta, beneficiando do alívio das tensões comerciais entre os EUA-China. Contudo, relatos de que Trump está a considerar reduzir a pressões e tensões sobre o Irão levou os preços do petróleo a registar uma queda acentuada. A limitar as perdas do ouro negro estiveram a queda de 6.9 milhões de barris dos inventários de crude norte-americanos (quando se esperava uma queda de 2.6 milhões de barris) e o compromisso da OPEP de reduzir a produção.Tecnicamente, o crude inverteu a tendência de queda que vinha a registar, tendo inclusivo testado os $58/barril. Apesar de a matéria-prima ter recuado e estar a testar a linha de tendência ascendente de curto-prazo, espera-se que o ouro negro ressalte e volte a subir acima dos $57.O metal precioso iniciou a última semana a recuar, à medida que os EUA e a China vão fazendo concessões em algumas medidas de forma a impulsionar as negociações já no próximo mês. O metal ainda registou alguma volatilidade durante o anúncio de que o BCE irá retomar o programa de quantitative easing e após Trump ter anunciado estar disposto a fazer um acordo interino com a China, mas acabou por permanecer em torno dos $1500.Tecnicamente, como foi mencionado o ouro corrigiu para os $1480, mas prevê-se que esta movimentação seja uma ligeira correção, sendo esperado que o metal precioso consiga voltar a subir e definir um novo máximo relativo, formando uma figura de alargamento. É de notar que uma figura de alargamento geralmente aparece na proximidade do fim de uma tendência, ou seja, caso este teste novo máximos, poderá voltar a recuar e testar novamente os $1480.