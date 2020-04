A semana em oito gráficos: bolsas caem em todo o mundo e petróleo marca terceira semana de perdas

Semana vermelha na Europa e EUA As praças do Velho Continente e do outro lado do Atlântico tiveram um saldo semanal negativo, pressionadas por novos dados económicos que mostram a contração da atividade decorrente da pandemia de covid-19. O Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores cotadas na região, recuou 1,16% para os 329,59 pontos.

PSI-20 recua 1,43% O PSI-20 terminou a semana com uma descida de 1,43%, com a Mota-Engil e os CTT a liderarem as perdas. O índice de referência nacional agravou assim a sua desvalorização desde o início do ano para 21,13%.

Mota-Engil lidera quedas em Lisboa Na praça portuguesa, a Mota-Engil voltou a ser a cotada com o desempenho semanal mais negativo, a recuar 10,39%. Na tabela das piores “performances” seguiram-se os CTT, a ceder 10,15%. Já a Sonae e a Altri foram as que registaram as maiores subidas.

Hammerson com o pior desempenho do Stoxx600 A Hammerson foi o título do índice de referência europeu Stoxx600 que mais cedeu no agregado da semana, ao recuar 18,27%. A empresa britânica de desenvovimento e investimento imobiliário foi penalizada pelo facto de o Orion Real Estate Fund V não ter concluído esta semana, conforme acordado em fevereiro, a aquisição de sete retail parks do Reino Unido à Hammerson, que está a sair deste segmento de negócio.

Invesco pressiona S&P 500 A Invesco afundou 16,54% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno perdeu. A gestora de investimentos norte-americana foi penalizada pela divulgação de resultados trimestrais dececionantes. O lucro por ação foi de 34 cêntimos de dólar, quando os analistas esperaram 52 cêntimos.

Euro volta a perder força para o dólar A moeda única europeia tem estado a perder tração face ao dólar desde o início do ano e esta semana não foi exceção, com o euro a acumular uma desvalorização 0,72%. O dólar, sendo considerado um ativo mais seguro e que serve de refúgio para alturas mais voláteis nos mercados, tem sabido aproveitar essa característica nas últimas semanas.

Petróleo prossegue em queda As cotações do "ouro negro" continuaram a perder terreno esta semana, pressionadas pela forte diminuição da procura decorrente da covid-19, que levou mesmo o “benchmark” dos Estados Unidos, o West Texas Intermediate, a negociar em valores negativos. O Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações portuguesas, afundou 22,58% no agregado da semana.