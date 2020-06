A semana em oito gráficos: Bolsas mundiais e petróleo em maré de ganhos

Mercados globais em alta A semana foi positiva para os mercados globais, apesar dos receios em torno do ressurgimento de focos de covid-19 em países como a China e os EUA. As novas medidas de estímulo anunciadas por vários governos e bancos centrais, e os avanços na fase um do acordo comercial entre Washintgon e Pequim, ajudaram ao otimismo.

PSI-20 sobe mais de 2% na semana A bolsa nacional acompanhou a prestação positiva das restantes praças europeias e acumulou uma valorização semanal de 2,32%, reduzindo assim para 14,47% a sua perda no acumulado do ano. A Jerónimo Martins deu um bom impulso à praça lisboeta, e a Sonae foi das que mais ajudou a travar os ganhos.

Corticeira lidera ganhos no PSI-20 A Corticeira Amorim foi a cotada que mais valorizou, com um ganho acumulado de 8,66%. Na sexta-feira atingiu mesmo um máximo de 5 de março, a capitalizar o anúncio feito na véspera de que adquiriu 30% da sueca Elfverson. A unidade de rolhas da Corticeira, que desenvolve e produz rolhas capsuladas para o segmento de bebidas espirituosas, conta assim com um novo reforço.

SBB brilha e Wirecard afunda no Stoxx600 A Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) foi o título do índice de referência europeu Stoxx600 que mais subiu no agregado da semana, ao disparar 17,2%. A empresa sueca do ramo imobiliário foi sustentada pela atualização das suas metas financeiras, com o crescimento do lucro por ação estimado em mais de 15% nos próximos cinco anos. Já a cotada com pior performance no índice foi a emprega alemã de pagamentos Wirecard, a afundar 71,97% depois de o seu CEO, Markus Braun, se demitir na sequência de um novo escândalo financeiro na empresa.

Lam Research anima S&P 500 A Lam Research Corp. escalou 11,85% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno ganhou. A empresa norte-americana de semicondutores foi impulsionada pelo facto de estar incluída na lista de oito empresas que a revista de informação financeira Barron’s considera terem robustez financeira para manterem, e até talvez aumentarem, os seus dividendos durante a crise pandémica.

Dólar recupera tração A nota verde ganhou terreno face a algumas das suas principais congéneres, como o euro, libra e iene, sustentada sobretudo pelos bons dados económicos, como a forte subida das vendas a retalho em maio, e também pelo aliviar de tensões entre os EUA-China com a perspetiva de avanços na fase um do acordo comercial.

Petróleo dispara com maior consumo As cotações do "ouro negro" avançaram, impulsionadas pela expectativa de um aumento do consumo de combustível e pela promessa dos membros da OPEP+ de cumprirem os cortes de produção que foram definidos. O Brent do Mar do Norte, crude de referência para a Europa, somou mais de 8% na semana.