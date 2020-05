A semana em oito gráficos: Medicamentos promissores animam bolsas e queda de stocks impulsiona petróleo

Semana forte na Europa e EUA As praças do Velho Continente e do outro lado do Atlântico tiveram um saldo semanal positivo, animadas pelos resultados empresariais e pelos progressos realizados pelas farmacêuticas em todo o mundo para o combate ao novo coronavírus. Nas duas últimas sessões da semana foram pressionadas pelos novos confrontos em Hong Kong e pelo renovar de tensões entre os EUA e a China, mas isso não impediu ganhos semanais. O Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores cotadas na região, subiu 3,63%.

PSI-20 com maior subida na Europa O índice PSI-20 ganhou 6,14% entre segunda e sexta-feira, pondo fim a duas semanas consecutivas de perdas e fixando a maior valorização entre as principais praças da Europa Ocidental. Na última sessão da semana chegou a negociar no nível mais alto desde 8 de maio. O índice de referência nacional reduziu assim a sua desvalorização desde o início do ano para 18,66%.

Ibersol lidera subidas em Lisboa Na praça portuguesa, a Ibersol foi a cotada com o melhor desempenho semanal, a ganhar 77,49%, animada pela reabertura dos estabelecimentos comerciais. Na tabela das melhores “performances” seguiu-se a Mota-Engil, a somar 13,01%. Em baixa só esteve a REN.

Hammerson brilha no Stoxx600 A Hammerson foi o título do índice de referência europeu Stoxx600 que mais subiu no agregado da semana, ao disparar 33,94%. A empresa britânica de desenvolvimento e investimento imobiliário, detentora de vários centros comerciais foi sustentada pela compra de uma posição de 9,3% pela Lightstar Capital.

L Brands anima S&P 500 A L Brands escalou 33,70% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno ganhou. A retalhista de moda norte-americana, dona de marcas como a Victoria Secret, reportou uma queda das receitas e dos lucros no primeiro trimestre mas foi sustentada pelo anúncio de que continua empenhada em fazer da insígnia Bath & Body Works uma empresa unicamente centrada nos cosméticos corporais e na decoração de interiores com aromas, ao passo que marca Victoria Secret passará a operar como uma unidade de negócio separada.

Dólar perde tração A nota verde cedeu terreno face a algumas das suas principais congéneres, como o euro, libra e iene, penalizada sobretudo pela perspetiva pessimista da Fed acerca do impacto da pandemia de covid-19 na economia do país. No final da semana, o dólar conseguiu recuperar terreno, com o agravamento de tensões entre os EUA e a China a levarem os investidores a afastarem-se dos ativos de maior risco, como as ações, para procurarem refúgio em valores como o dólar. Mas essa recuperação não foi suficiente para um saldo semanal no verde.

Petróleo volta aos ganhos As cotações do "ouro negro" ganharam ímpeto, apesar das perdas de sexta-feira. A matéria-prima foi sobretudo impulsionada pela queda das reservas norte-americanas de crude, pelo cumprimento dos cortes de produção na OPEP+ e pela maior procura de combustível na fase de desconfinamento. Em Londres, o Brent do Mar do Norte, referência para a Europa, somou 7,17%.