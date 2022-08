A sequela das “meme stocks” veio para ficar?

As “meme stocks” voltaram a dar nas vistas, com a Bed Bath & Beyond no leme do movimento. No entanto, para os especialistas, este foi apenas um fenómeno de curto prazo que, ao contrário de 2021, não veio para ficar. Mas afinal que movimento foi este? A empresa de produtos para a casa valorizou 83,7% no mês agosto, um feito para qualquer cotada norte-americana, mas ainda mais para uma empresa que estava em queda livre no acumulado do ano.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...