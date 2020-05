Abutre da Argentina reduz na EDP depois de receber dividendo

Paul Singer, conhecido pela alcunha de "abutre da Argentina", reduziu no passado dia 13 de maio a sua posição na EDP, de 2,4518% para 1,91%, informou em comunicado à CMVM a elétrica liderada por António Mexia.

Esta posição de 1,91% do capital social e dos direitos de voto da EDP é detida através do Elliot Associates e do Elliot International.

O investidor norte-americano procedeu a este desinvestimento depois de ter recebido a remuneração acionista.

A EDP começou a distribuir dividendos no dia 14 de maio, pelo que as ações detidas pelos investidores deixaram de conferir direito a essa remuneração no dia 12 de maio. Como Singer só vendeu parte da sua posição no dia seguinte, ainda teve direito ao dividendo.

A elétrica encerrou a sessão desta terça-feira a somar 0,57% para 4,075 euros.

Singer gere o Elliot Management – um "hedge fund" [com vários sub-fundos associados] especializado em comprar dívida de países ou empresas em dificuldades, como foi o caso da dívida da Argentina, o que lhe valeu a referida alcunha.