Allianz GI: EUA vão entrar em recessão em 2020

Neil Dwane, responsável global pela estratégia da Allianz GI, argumenta que os mercados acionistas ainda não estão a antecipar este cenário, ao contrário do que acontece nas obrigações.

A economia norte-americana aparenta, para já, estar de boa saúde. Mesmo com a economia a crescer e os principais indicadores em território positivo, Neil Dwane argumenta que há bandeiras vermelhas que já antecipam o inevitável: os EUA vão entrar em recessão em 2020. E, na opinião do estratego global da Allianz Global Investors, não há nada que a Reserva Federal dos EUA possa fazer para evitar este cenário.





"Estou mais preocupado com a economia global do que estava há um ano", aponta Neil Dwane, num encontro com jornalistas em Lisboa. O estratego global da gestora de ativos alemã aponta várias ameaças ao crescimento mundial, a começar pela guerra comercial, que está a evidenciar os primeiros efeitos na economia norte-americana.