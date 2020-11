Altri avança 4% para máximos de dois meses após resultados acima do esperado

Leia Também Altri lucra 24 milhões até setembro com recuperação no terceiro trimestre

Em termos de EBITDA, o recuo foi de 51,5%, para os 95 milhões de euros.

a Altri teve um resultado líquido de 15 milhões de euros, que comparam com os 2,4 milhões obtidos no trimestre anterior. O EBITDA atingiu 32,4 milhões de euros, ou seja mais 8,4% do que o verificado no trimestre anterior.





As ações da Altri valorizaram 3,94% para os 4,118 euros por ação, o que representa um máximo de cerca de dois meses, na sequência da apresentação de resultados, que se mostraram melhores do que o esperado no terceiro trimestre deste ano.Até ao momento foram negociadas mais de 300 mil ações, o que compara com a média diária dos últimos seis meses nos 478 mil títulos transacionados.Os analistas do CaixaBI consideram que a "empresa divulgou um conjunto de resultados positivos, dado o difícil contexto atual, com uma desaceleração da procura de tissue face a trimestres anteriores (mas com uma melhoria no segmento de impressão e escrita)"."Continuamos a ver valor na empresa, nomeadamente com as perspetivas de melhoria operacional pós-covid e com os preços da pasta a começarem a providenciar pistas positivas", concluíram.O preço da pasta solúvel já recuperou cerca de 80 dólares por tonelada neste trimestre e as estimativas dos analistas apontam para que no final do ano a subida acumulada atinja os 100 dólares.Já a JB Capital mostrou que o EBITDA da cotada liderada por José Pina saiu 30% acima da sua estimativa, e reforçou a recomendação de "comprar" as ações da empresa portuguesa. Também os analistas do CaixaBank/BPI se mostraram surpreendidos com os números, uma vez que superaram as suas previsões.Ontem, já depois do fecho de sessão, a Altri anunciou que registou um resultado líquido de 24,3 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, o que reflete um recuo de 73,2% face ao mesmo período do ano passado, mas salientou, em comunicado, a recuperação verificada no terceiro trimestre.Nesse período,Nesta altura, a empresa portuguesa tem cinco casas de investimento a recomendar comprar ações e uma a aconselhar manter. O preço-alvo médio de todas as avaliações é de 5,78 euros por ação, o que lhe confere um potencial ganho de 41%, face ao fecho de ontem, de acordo com a Bloomberg.