Altri lucra 24 milhões até setembro com recuperação no terceiro trimestre

A Altri registou nos primeiros nove meses deste ano um resultado líquido de 24,3 milhões de euros, o que reflete um recuo de 73,2% face ao mesmo período do ano passado, mas salienta, em comunicado, a recuperação verificada no terceiro trimestre.

Até setembro, a produtora de pasta de papel registou receitas totais de cerca de 469,5 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de 19,3%. Em termos de EBITDA, o recuo foi de 51,5%, para os 95 milhões de euros.

Só no terceiro trimestre, a Altri salienta a inversão na quebra dos resultados que vinha a acontecer desde o início de 2020, registando um resultado líquido entre julho e setembro de 15 milhões de euros, que comparam com os 2,4 milhões obtidos no trimestre anterior.

"Apesar da desvalorização do dólar face ao euro, que resulta numa descida do preço de venda em euros e de um volume menor de vendas face aos trimestres anteriores, fruto da sazonalidade que afeta o mercado, a Altri conseguiu, através do reforço da sua eficiência operacional e da redução significativa dos custos operacionais, atingir um nível de EBITDA superior ao verificado no segundo trimestre deste ano, com a margem EBITDA a melhorar 4,5 pontos percentuais face ao trimestre anterior", afirma a empresa no comunicado.

Segundo explica, o terceiro trimestre "ficou marcado por uma normalização da procura a nível europeu", com a taxa de crescimento da procura por parte de produtores de papéis tissue mais baixa do que a do trimestre anterior (quando aumentou durante o período de confinamento), e um crescimento da procura de papéis de impressão e escrita, que ainda assim continua inferior ao nível registado em 2019.

Neste trimestre, as unidades do grupo produziram 277,1 mil toneladas de pastas, representando um crescimento de 2,8% face ao trimestre anterior. Em termos de vendas, foram vendidas 256,2 mil toneladas de pastas. Já a produção de energia elétrica renovável através de biomassa florestal atingiu 189,9 GWh, correspondendo a um crescimento homólogo de 21% e de 4% face ao segundo trimestre deste ano. As exportações no terceiro trimestre ascenderam a 89 milhões de euros.

Entre julho e setembro, as receitas totais da Altri associadas às unidades de produção de pasta ascenderam a cerca de 119 milhões de euros e as associadas à produção de energia a partir de biomassa foram de 22,5 milhões de euros.

Os custos totais operacionais situaram-se em 109,2 milhões de euros, 9% abaixo do terceiro trimestre de 2019 e de 17,6% face ao segundo trimestre deste ano. "Esta redução de custos resulta de um conjunto de medidas que têm vindo a ser implementadas e que visam reforçar de forma sistemática a competitividade das suas unidades de produção", refere o grupo.





Neste período, o EBITDA atingiu 32,4 milhões de euros, ou seja mais 8,4% do que o verificado no trimestre anterior, e a margem EBITDA situou-se em 22,9%

O investimento líquido total realizado durante os primeiros nove meses de 2020 pelas unidades do grupo ascendeu a cerca de 27 milhões de euros, dos quais 12 milhões no terceiro trimestre.





A dívida líquida nominal remunerada da Altri em 30 de setembro de 2020 ascendia a 504,2 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de 28,1 milhões de euros.