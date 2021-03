Altri regista o maior ganho do ano após CaixaBank/BPI aumentar preço-alvo em 28%

As ações da Altri estão a valorizar mais de 6%, o que representa o maior ganho intradiário desde novembro do ano passado, depois de os analistas do CaixaBank/BPI terem revisto em alta o preço-alvo atribuído à papeleira nacional.Numa nota intitulada "Up like a rocket" ("para cima como um foguete", na tradução livre para português), o analista do banco, Bruno Bessa, alerta para uma subida de 28% do preço-alvo da empresa portuguesa passando de 6,80 euros para os 8 euros por ação, e mantendo a recomendação em "comprar".Como reação, as ações da Altri escalaram 6,24% a meio desta manhã para os 6,21 euros, aproximando-se dos máximos de janeiro do ano passado. Até ao momento foram negociadas quase 800 mil ações, quase o dobro do número de títulos transacionados a cada dia nos últimos seis meses, em média."A Altri tem sido historicamente a 'melhor da turma' na execução, fortemente focada na eficiência e no 'cash flow'", escreve o analista, na nota a que o Negócios teve acesso, acrescentando que a recente subida do preço da pasta de papel e a procura sólida são duas razões para se olhar com otimismo para a empresa portuguesa.

A Altri vai voltar a subir os preços da pasta de papel, acompanhando um movimento generalizado do setor, que continua a beneficiar de uma forte procura, num contexto de oferta restrita. O tiro de partida foi dado pela maior produtora de pasta de papel do mundo, a brasileira Suzano, que anunciou uma subida dos preços já a partir de abril.



A partir desse mês, os preços irão aumentar 60 dólares face a março, para 780 dólares por tonelada para os clientes chineses, enquanto para os clientes da Europa e dos Estados Unidos o agravamento será de 100 dólares para 1.010 e 1.240 dólares, respetivamente.



Na nota, o analista sublinha ainda os planos para o crescimento nacional e internacional nos campos da biomassa, do solar e do eólico, assim como a potencial entrada em bolsa, na Euronext Lisbon, da sua subsidiária de energias renováveis Greenvolt, que detém integralmente, na qual João Manso Neto assumirá o lugar de CEO.



Neste ano, as ações da empresa liderada por Paulo Fernandes valorizam mais de 19%.