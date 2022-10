As cotadas preferidas dos gestores na bolsa de Lisboa

O terceiro trimestre do ano foi negativo para (quase) todas as empresas que compõem o maior índice da bolsa de Lisboa. Apenas uma – a Greenvolt – fechou o período no verde. Ainda assim, os analistas veem potencial de ganhos.

As cotadas preferidas dos gestores na bolsa de Lisboa









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: As cotadas preferidas dos gestores na bolsa de Lisboa O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar