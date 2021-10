BCP atinge máximos desde antes da pandemia e ajuda a pintar PSI-20 de verde

Leia Também Revés não deverá pôr fim ao rally do BCP

A Bolsa de Lisboa fechou em terreno positivo, a subir 1,29% para os 5.530,67 pontos. Das 19 cotadas no principal índice português, 14 encerraram a negociação positivas e cinco desvalorizaram.O BCP voltou a assumir a liderança dos ganhos, e terminou a sessão com uma valorização de 5,49%, para os 0,1709 euros por ação, no valor mais alto desde antes do início da pandemia. É preciso recuar a 27 de fevereiro de 2020 para se encontrar um valor de fecho mais elevado.Apesar de ontem ter tido um pequeno revés, o banco liderado por Miguel Maya tem estado em rota ascendente há várias semanas. Desde 20 de setembro que já valorizou mais de 38% e os analistas acreditam que estes ganhos se vão manter, em linha com todo o setor bancário que, a nível europeu, tem sido um dos que tem tido os melhores desempenhos.Para além do BCP, todos os chamados peso-pesados da bolsa tiveram um dia feliz e terminaram a negociação com ganhos. A Galp Energia apreciou 1,27%, a Jerónimo Martins subiu 1,49% e, em relação ao grupo EDP, a Renováveis valorizou 1,65% e a casa-mãe terminou o dia a subir 0,49%.O optimismo dos investidores portugueses estende-se ao resto da Europa, que encerrou a negociação pintada a verde. Os principais índices de todos os países registaram ganhos e o Stoxx 600, que agrega as maiores empresas europeias, fechou com uma subida de 1,60%, puxado pelos setores automóvel e o dos recursos naturais.(Notícia atualizada com mais informação)