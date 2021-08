BCP e Galp interrompem série no verde do PSI-20. Índice fecha a perder 0,02%

O PSI-20 terminou a sessão inaugural da semana a deslizar uns tímidos 0,02%, para os 5.220,34 pontos, pressionado pelas quedas de BCP e Galp. Das 18 cotadas do índice apenas seis fecharam positivas, enquanto as restantes 12 encerraram no vermelho.A queda de 2,83% nas ações do BCP, para os 12,35 cêntimos, e de 1% nas da Galp, para os 8,532 euros, acabaram por se sobrepor aos ganhos do grupo EDP, com a EDPR a subir 1,96%, para 20,80 euros, e a EDP a valorizar 1,09%, até aos 4,558 euros.Ainda do lado das quedas, a Ibersol recuou 1,31%, para 6,02 euros, tendo a Mota-Engil (-1,27%) e Semapa (-1,03%) sido as outras cotadas a perder mais de 1%.No que toca às subidas, além do grupo EDP, destacam-se as valorizações da Jerónimo Martins (0,46%), para os 17,63 euros, máximo desde janeiro de 2018, dos CTT (0,45%), para 4,425 euros, e Sonae (0,34%), até aos 88,65 cêntimos.Ainda assim, a praça portuguesa foi a menos castigada entre as principais bolsas europeias, que seguem com perdas entre 0,5% e 1%. A exceção é a bolsa de Atenas, que avança 0,45%.