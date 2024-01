BCP e Jerónimo Martins pressionam bolsa de Lisboa

, num dia em que os investidores aguardam por mais uma

(BCE).O PSI cai 0,31% para 6.308,02 pontos. Entre as 16 cotadas, seis estão em queda, nove a subir e uma inalterada — a Greenvolt.

O BCP é a cotada que mais pressiona o índice ao desvalorizar 2,67% para 26,95 cêntimos por ação. Esta semana, a Fosun concluiu a venda de 5,6% do capital do BCP, reduzindo a sua posição para pouco mais de 20%.Segue-se a Jerónimo Martins que desce 0,76% para 20,86 euros e a EDP Renováveis que cede 0,42% para 15,52 euros. Também a casa mãe está a cair 0,24% para 4,226 euros.Ainda no vermelho está a Sonae — perde 0,28% para 90,05 cêntimos — que ontem viu a Anacom multar duas das suas empresas, a Worten e o Continente Modelo, por comercialização de equipamentos de rádio que não cumprem os requisitos legais. No total, as penalizações atingem os 515 mil euros.No verde está a Mota-Engil que sobe 2,79% para 4,97 euros, seguida pela Navigator que soma 1,42% para 3,85 euros e pela Corticeira Amorim que avança 0,96% para 9,42 euros.A Galp é o único peso pesado em terreno positivo. A petrolífera valoriza uns ligeiros 0,11% para 14,175 euros.