BCP sobe mais de 2% no arranque da bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta terça-feira em terreno positivo, com o índice de referência, o PSI, a avançar 0,13% para 5.787,43 pontos, em linha com as principais praças europeias.



Das 15 principais empresas, seis estavam a ganhar na abertura, outras seis a perder e três mantinham-se inalteradas.

O grande vencedor desta manhã é o BCP, a avançar 2,05%. Isto depois de, na segunda-feira, a administração do banco ter proposto aos acionistas a aprovação de uma redução de capital, para aumentar os fundos disponíveis para dividendos.



Em segundo lugar na lista dos ganhos surge a EDP, que valorizava 0,95%, seguida da REN, a subir 0,79%. Pela positiva destacam-se ainda a EDP Renováveis (+0,46%), a Greenvolt (+0,37%), a Mota-Engil (+0,33%).



Corticeira Amorim, Jerónimo Martins e Sonae mantinham-se inalteradas na abertura da sessão.



Quem mais perde são os CTT, 1,19%, bem como a Galp e a Semapa, 0,84% e 0,57%, respetivamente. Nos, Navigator e Altri também registavam perdas de 0,52%, 0,49% e 0,45%, respetivamente.