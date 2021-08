BCP volta ao "verde" após AlphaValue aumentar preço-alvo com potencial de 50%

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Depois de um início de sessão no "vermelho", a situação mudou a meio da manhã desta quinta-feira para o BCP, com as suas ações a subirem quase 3% para máximos de mais de um mês. Esta inversão de marcha deu-se depois de o banco de investimento AlphaValue ter revisto em leve alta o preço-alvo da cotação do banco português, aumentando o retorno potencial para os próximos 12 meses.Apesar ...