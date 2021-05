Bestinver não vai vender posição de 3% na OPA da Semapa

51,2 cêntimos por ação já pago aos acionistas, está a decorrer até ao dia 25 de maio, estando marcada a sessão de apuramento de resultados para o dia seguinte.

É oficial. Os espanhóis da Bestinver, que detêm mais de 3% do capital da Semapa, confirmaram ao Negócios que não irão vender a sua participação na empresa na oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela "holding" da família Queiroz Pereira, a Sodim, sobre o capital que não detém da empresa.A um dia das ordens dadas na oferta se tornarem irrevogáveis, Ricardo Seixas, o responsável da Bestinver pelo inverstimento em Portugal, confirmou ao Negócios que a decisão está tomada e a gestora não irá alienar a participação de 3,08% que controla na Semapa.Ricardo Seixas reiterou a posição que já tinha manifestado em relação às condições oferecidas pela família na oferta, adiantando que o preço não avalia corretamente o negócio da empresa. "Somos sensíveis ao facto de que nenhum negócio acontece se não satisfizer as duas partes" e "este é um preço que não vai dar para aceitar", concluiu o gestor em declarações ao Negócios.A OPA da Sodim sobre a Semapa por 11,66 euros, depois de descontado o dividendo deA Bestinver é um dos investidores históricos da Semapa e mantém a segunda maior posição, abaixo da Sodim, que controla cerca de 74% do capital. Além da Bestinver, também a Cobas AM e o Norges Bank detêm uma participação qualificada de 2,05% e 2,13%, respetivamente.