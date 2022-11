“Big tech” já perderam 3,25 biliões de dólares em bolsa

As cinco maiores empresas tecnológicas – Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft e Apple – já perderam 3,253 biliões de dólares em bolsa desde o arranque do ano. O setor tecnológico tem sido um dos mais penalizados nos mercados de capitais devido a resultados abaixo do esperado, com as direções executivas a apresentarem planos robustos de despedimentos numa tentativa de acalmar os ânimos dos investidores.





...