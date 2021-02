Bill Gates ganha com subida de 196% de empresa de jatos privados

Bill Gates, Nassef Sawiris, James Packer e Kerry Stokes acumularam mais de 1,2 mil milhões de dólares na maior operadora mundial de bases de jatos particulares, segundo dados compilados pela Bloomberg. A empresa, Signature Aviation, tornou-se recentemente o foco de uma disputa de aquisição envolvendo a Blackstone, Carlyle e Global Infrastructure Partners (GIP), o que ajudou as suas ações a quase triplicarem de preço desde os mínimos de meados de março.





Os voos privados são uma das poucas categorias de viagens que resistiram durante a pandemia de Covid-19, oferecendo aos mais ricos a oportunidade de voar, mas minimizando o risco devido ao contacto com outros passageiros. Com o tráfego global de passageiros das companhias aéreas a cair, a atividade de jatos particulares teve melhor desempenho e estava no mesmo nível nas primeiras três semanas de janeiro em relação ao início de 2020, apesar da nova onda de coronavírus, de acordo com a pesquisa da empresa de consultoria e dados de aviação WingX.





"Alguns clientes só voavam comercialmente antes da pandemia, mas a Covid-19 mudou tudo", disse Michael S. Harris, diretor de family office na Verdence Capital Advisors, que gere cerca de 2,5 mil milhões de dólares. "A forma como viajamos agora pode ter mudado para sempre."





Gates, que se tornou o maior acionista da Signature depois de se tornar investidor da empresa em 2009, quadruplicou a sua participação entre julho e agosto do ano passado. Sawiris, a pessoa mais rica do Egito de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, mais que duplicou a sua fatia em 2020, para 7,4%, tornando-se o terceiro maior acionista da empresa.



Firmas de investimento do bilionário dos casinos Packer e do magnata dos media Stokes surgiram no mês passado como beneficiárias de um fundo gerido pela 2B Investments (Australia) Holdings, que emergiu como acionista quando a pandemia ganhava força em março.





A recente disputa pela aquisição da Signature impulsionou as ações, levando o valor de mercado da empresa para 3,5 mil milhões de libras. Depois de a empresa ter sido abordada pela Blackstone - apoiada por Gates -, o Carlyle também considerou uma oferta.





O GIP entrou na disputa a 11 de janeiro com uma oferta de compra de 4,6 mil milhões que foi aceite pela Signature, embora a empresa tenha dito que consideraria outras propostas. A Blackstone e Gates, que se uniram, bem como o Carlyle ainda podem superar o GIP com ofertas mais altas.





A participação de 16% que Gates possui diretamente através da sua holding, a Cascade Investment, vale agora cerca de 780 milhões de dólares, enquanto a fundação da sua família controla outros 2,7% avaliados em quase 150 milhões de dólares, segundo os documentos. A NNS Holding, de Sawiris, possui cerca de 350 milhões de dólares após acumular mais ações da Signature no mês passado, aumentando a sua aposta numa guerra de propostas e na indústria de jatos particulares.





Representantes da Signature, da empresa de investimento de Packer - Consolidated Press Holdings - da NNS, da Cascade Investment e da Seven Group Holdings, onde Stokes é presidente do conselho de administração, não quiseram comentar.