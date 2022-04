Bolsa de Lisboa arranca a sessão pintada de vermelho

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão em correção técnica, acompanhando a maré vermelha europeia, depois de ter terminado esta terça-feira com o ganho mais expressivo entre as principais praças europeias, puxada sobretudo pela energia.

O PSI está a desvalorizar 0,82% -- mantendo-se no entanto ainda acima da linha psicológica dos 6.000 pontos alcançada esta semana -- para 6050,63 pontos. Das 15 cotadas, apenas uma está no verde e uma permanece inalterada.





A EDP Renováveis é a que mais pressiona o índice, estando a cair 2,42% para 24,17 euros, depois de ontem ter estado próxima de alcançar um novo máximo, com o anúncio de que a elétrica assegurou a maior fatia do Alqueva, o "maior projeto de solar flutuante no mundo". A empresa-mãe, EDP, acompanha esta queda, estando a perder 2,42% para 24,17 euros.

Ainda no setor energético, a Greenvolt, que na sessão desta terça-feira alcançou um novo máximo depois anunciar a constituição da nova empresa, Energia Unida, corrige agora 0,88% para 7,87 euros. A REN mergulha 0,69% para 2,87 euros e a Galp derrapa 0,13% para 11,61 euros.

No retalho, o sentimento também é negativo, estando a Jerónimo Martins a ser negociada na linha de água (-0,09%) para 21,54 euros, enquanto a Sonae cai 0,20%, depois de ontem já após a sessão, ter assegurado que os dados dos clientes da Sonae MC não foram afectados pelo ataque informático desencadeado contra a empresa no final de março.

Entre as papeleiras, o dia começou misto, com a Semapa a cair 0,32% para 12,28 euros, a Navigator a derrapar 0,11% para 3,51 euros, enquanto a Altri é a única cotada do PSI a pisar o verde, ainda que de forma ligeira, estando a somar 0,08% para 6,22 euros. A Mota-Engil é a única empresa que permanece inalterada em 1,33 euros.

A bolsa de Lisboa acompanhou assim as principais praças europeias, que reagem em baixa às declarações da governadora da Reserva Federal norte-americana (Fed), Lael Brainard, que esta terça-feira, um dia antes de serem divulgadas as atas da última reunião do banco central, antecipou uma política monetária "falcão" ainda mais agressiva nos próximos meses. Por esta altura o "benchmark" europeu por excelência Stoxx 600, segue a cair 0,11% para 462,58 pontos.



