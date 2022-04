EDP Renováveis segura maior fatia do leilão solar no Alqueva

O leilão de 263 megawatts (MW) para instalação e exploração de centrais fotovoltaicas em sete barragens do país, cujo prazo para apresentação de propostas terminou a 2 de março, decorreu esta segunda-feira, tendo os concorrentes já sido notificados. Ainda assim, segue-se agora um período de audiência prévia, com os resultados finais a ser publicados no dia 19 de abril.





A EDP Renováveis (EDPR) informou esta manhã a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que obteve o direito de ligação à rede de eletricidade para uma capacidade de 70 MVAs no Alqueva, no leilão de solar flutuante em Portugal que decorreu esta segunda-feira.Segundo o comunicado, a EDP terá segurado a maior fatia do Alqueva,A empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade terá conseguido o direito de ligação com um CfD (contrato por diferenças) de -€4/MWh por um período de 15 anos. "A EDPR espera que a capacidade de ligação à rede atribuída neste processo, permita instalar até 154 MW de energias renováveis incluindo 70 MW de solar PV flutuante sujeitos ao CfD acima referido e, adicionalmente, 14 MW de sobreequipamento solar e hibridização de 70 MW de capacidade eólica, ambos excluídos do CfD", indica o comunicado enviado ao regulador dos mercados.O projeto tem data de entrada em operação prevista para 2025, com a empresa a reforçar, neste leilão, "o seu perfil de baixo-risco e estratégia de crescimento baseado no desenvolvimento de projetos competitivos e com visibilidade de longo prazo, promovendo a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia."