Bolsa de Lisboa arranca semana no verde. PSI avança 0,78%

Leia Também Lisboa naufraga na maré vermelha europeia com Deutsche Bank a pressionar

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta segunda-feira em terreno positivo. Nos primeiros minutos da negociação, o PSI somava 0,78% para os 5.778,36 pontos.Das 16 cotadas no principal índice nacional, 12 avançavam, três cediam e apenas uma, a Ibersol, se mantinha inalterada face à cotação de fecho de sexta-feira.Os CTT comandam os ganhos, a subir 2,37% e a recuperar do tombo de 4,11% na sessão passada após a empresa ter revelado para este ano aumentos salariais e novas contratações. Logo depois, surge o BCP, com uma valorização de 1,72%.Com bons desempenhos esta manhã, acima de 1%, estão ainda a Semapa (1,49%), a Galp Energia (1,1%) - numa altura em que o petróleo também negoceia positivo nas principais praças internacionais, - e ainda a Jerónimo Martins (1%), a empresa com maior peso na praça portuguesa.De resto, no grupo EDP, a casa mãe avança 0,49%, enquanto o braço renováveis arrancou o dia do lado vermelho, a ceder 0,1%.O grupo das quedas é liderado pela Greenvolt, que cede 1,26%, seguida pela Altri, a cair 0,86%.Lisboa acompanha a tendência de ganhos que se vive a esta hora nas principais praças europeias, com os mercados a recuperarem algum alívio depois de mais um dia de volatilidade provocado pelo setor da banca na sessão passada.