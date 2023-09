Bolsa de Lisboa na linha de água. EDP com maior ciclo de perdas num mês

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa fechou a sessão desta segunda-feira na linha de água, num dia morno para os mercados globais em termos de volume de negociação, já que Wall Street está fechado em observância do feriado norte-americano do "Labor Day".





O PSI terminou o dia praticamente inalterado (a ganhar apenas 0,02%), nos 6.183,46 pontos. Entre as 16 cotadas que compõem o principal índice nacional, oito fecharam no verde, seis em terreno negativo e duas permaneceram inalteradas.





A Ibersol comandou a tabela dos ganhos, tendo valorizado 2,35% para 6,98 euros, tendo terminado o dia em máximos de 28 de julho. A empresa foi seguida da Mota-Engil, que somou 1,19% para 2,97 euros.





Do lado das perdas, foi a família EDP a que mais pressionou, tendo a casa-mãe caído 0,58% para 4,14 euros, registando a mais longa sequência de perdas desde o início de agosto. O braço das renováveis deslizou 0,74% para 16,76 euros.





Ainda no setor energético, a Greenvolt perdeu 0,40% para 6,15 euros e a REN desvalorizou 0,4% para 2,49 euros. A Galp caiu 0,23% para 13,05 euros.





No retalho, o sentimento foi misto. A Jerónimo Martins ganhou 0,35% para 23,02 euros, no mesmo dia em que o relatório e contas consolidado da empresa deu conta de que o grupo vai investir 7 milhões de euros na aliança com o Grupo Luís Vicente para produzir fruta. Já a Sonae perdeu 0,15% para 0,9785 euros.





Entre as papeleiras, a Semapa permaneceu inalterada em 13,34 euros, a Altri valorizou 0,71% para 4,56 eurpos e a Navigator arrecadou 0,59% para 4,56 euros.

O BCP subiu 0,61% para 0,2633 euros, após a AlphaValue ter revisto em alta o preço-alvo da instituição financeira para 0,40 euros.





(Notícia atualizada às 17:01 horas).