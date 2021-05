Bolsa nacional volta aos ganhos com uma subida de mais de 1%. Grupo EDP deu força

O índice PSI-20 terminou a sessão desta quinta-feira com um ganho de 1,15% para os 5.280,14 pontos, acompanhando o sentimento positivo que se alastrou às restantes praças europeias, num dia marcado por ganhos robustos das duas cotadas do grupo EDP.

Depois de os investidores terem revelado alguma alergia ao risco na sessão de quarta-feira, hoje foi dia de voltarem ao mercado de ações, apesar de o mês de maio estar a ser muito volátil para os mercados em todo o mundo. Ainda assim, o Stoxx 600 acumula um ganho de 10% este ano à boleia dos programas de vacinação e dos esforços de estímulo monetário e orçamental que estão a ser levados a cabo pelos governos e bancos centrais.





a operação comercial do parque "Relógio do Sol", de 209 megawatts, no Texas. Além de avançar neste projeto, a elétrica indica que tem outros 200 MW em construção na mesma região.



Estes investimentos são feitos depois de, no primeiro trimestre, o Texas ter sido palco de eventos climatéricos extremos, os quais acabaram por abalar as contas. O EBITDA de janeiro a março foi de 864 milhões de euros, 12% abaixo dos 980 milhões obtidos no mesmo período de 2020. O frio extremo nos EUA, que congelou parques de energia eólica do Texas, teve um impacto negativo nesta rubrica, e de 21 milhões de euros no lucro, o qual ainda assim subiu 23% para os 180 milhões de euros.



À boleia do bom desempenho da EDP Renováveis, que recentemente se tornou a mais valiosa deste lote de empresas do PSI-20, a EDP conheceu também um desempenho positivo (2,25%) para os 4,720 euros por ação.



A subir estiveram também a Mota-Engil (+3,55%) e a Sonae (+2,65%).

Por cá, a EDP Renováveis conseguiu um ganho de 3,81% para os 19,34 euros por ação, depois de ter iniciado