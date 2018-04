Bolsas dos EUA em alta com alívio dos receios sobre a guerra comercial

Depois de, na semana passada, os Estados e a China terem trocado ameaças de tarifas sobre bens de milhares de milhões de dólares, o conselheiro económico de Trump, Larry Kudlow afirmou numa entrevista este domingo que a disputa em curso pode revelar-se "muito benigna".

Fazendo eco do optimismo de Kudlow, Donald Trump escreveu no Twitter que o presidente chinês e ele "serão sempre amigos" independentemente do que acontecer, que as tarifas serão recíprocas e que será alcançado um acordo no que respeita à propriedade intelectual. "Grande futuro para ambos os países", conclui o líder da Casa Branca na sua publicação.

President Xi and I will always be friends, no matter what happens with our dispute on trade. China will take down its Trade Barriers because it is the right thing to do. Taxes will become Reciprocal & a deal will be made on Intellectual Property. Great future for both countries!