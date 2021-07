Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

O BCP deverá registar um prejuízo de 60 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, após 40 milhões de euros em lucros no mesmo período do ano passado, de acordo com a previsão feita pelo CaixaBank BPI. Fatores como as provisões cambiais na Polónia justificam esta queda, de acordo com uma nota de análise a que o Negócios teve acesso.No mesmo documento pode ler-se que os analistas do CaixaBank BPI esperam ...