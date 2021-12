Composição do PSI-20 não sofre alterações na revisão trimestral

A Euronext anunciou hoje a conclusão da revisão trimestral do PSI-20, tendo definido que nada muda. Assim sendo, as 19 cotadas que compõem o principal índice nacional mantêm-se.

O PSI-20 é alvo de revisão trimestralmente – em junho, setembro e dezembro. Estas revisões são usadas para que possam ser incluídas no índice novas cotadas ou para serem substituídas empresas que tenham saído.

O principal índice é ainda alvo de uma revisão anual em março.

Há vários anos que o PSI-20 é composto por um número de empresas inferior ao que consta no seu nome. Com efeito, o PSI-20 está sem as 20 cotadas desde o verão de 2014, altura em que saíram o BES e o ESFG e o índice ficou apenas com 18 titulos na sua composição.

No arranque de 2017, o PSI-20 já só tinha 17 empresas depois de o BPI ter sido excluído na sequência da OPA lançada pelos espanhóis do CaixaBank. Mas, em março de 2017, na revisão anual, passou a contar com 19 cotadas, devido à inclusão da Ibersol e da Novabase. Mais tarde, em setembro, com a saída de bolsa do Montepio, o índice nacional passou a contar apenas com 18 empresas.

Em março deste ano, a Greenvolt foi integrada no índice de referência nacional, que conta assim agora com 19 cotadas.