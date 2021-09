PSI-20 vai ser alvo de revisão. O Negócios mostra-lhe o que muda

Quatro vezes por ano, o PSI-20 é alvo de reavaliação. Há três revisões trimestrais -- em junho, setembro e dezembro -- e ainda uma outra anual, em março. A próxima tem efeito já esta segunda-feira e traz uma importante mudança: a entrada da Greenvolt no índice de referência nacional, que passa assim a contar com 19 cotadas.Mas ter tantas empresas deverá ser uma situação temporária para o PSI-20 já que a Euronext, a empresa que gere a bolsa de Lisboa, já anunciou que a revisão anual irá implicar a implementação de novas regras, incluindo o fim da obrigatoriedade de ter, pelo menos, 18 componentes. Para estar nessa principal montra da bolsa de Lisboa, continuará ainda a ser necessário cumprir alguns critérios.Veja no Explicador como funcionam as revisões do PSI-20.