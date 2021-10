Contas trimestrais e bons dados económicos sustentam Wall Street

As principais bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em alta, impulsionadas pela aposta em cotadas com maior potencial de beneficiarem de uma retoma económica, num contexto de bons resultados trimestrais.



O índice industrial Dow Jones fechou a somar 1,09%, para 35.294,76 pontos e o Standard & Poor's 500 avançou 0,75%, para 4.471,37 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,50% para se fixar nos 14.897,34 pontos. As bolsas norte-americanas estiveram a sustentadas pelas cotadas com maior potencial de beneficiarem da retoma económica, numa altura em que estão a ser divulgados bons resultados trimestrais e dados económicos animadores. Esta sexta-feira foi anunciado um aumento inesperado das vendas a retalho em setembro, o que contribuiu para o otimismo quanto à recuperação da economia. Hoje foi a vez de as contas de cotadas como o Goldman Sachs, Charles Schwab e Alcoa animarem o mercado, depois de ontem também o Morgan Stanley e a UnitedHealth terem ganho terreno à boleia de resultados trimestrais robustos. Além das contas animadoras do terceiro trimestre, a Alcoa – maior produtora norte-americana de alumínio – esteve também a ser sustentada pelo seu primeiro pagamento de dividendos desde 2016 e por um programa de recompra de ações próprias no valor de 500 milhões de dólares. Os setores da banca e do retalho lideraram os ganhos do S&P 500, com o índice a registar a melhor semana desde julho. Saber mais Wall Street Standard & Poor's 500 Nasdaq Composite Dow Jones bolsa EUA

