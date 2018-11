Cotadas da energia afundam com derrocada do petróleo em sessão mais curta nos EUA

As bolsas norte-americanas encerraram em baixa neste regresso à negociação após a pausa de quinta-feira para celebração do dia de Acção de Graças. A forte queda dos preços do petróleo pressionou as cotadas do sector da energia e arrastou Wall Street para o vermelho.