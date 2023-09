Domingos Vieira de Matos vende 0,34% da Altri por 3,14 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Livrefluxo, sociedade controlada por Domingos Vieira de Matos, administrador da Altri, alienou 700 mil ações da empresa produtora de pasta de papel por um valor de aproximadamente 3,14 milhões de euros, segundo comunicado divulgado esta quarta-feira na CMVM.Domingos Vieira de Matos vendeu 320 mil ações da cotada do PSI na passada sexta-feira, por um valor de 1,45 milhões de euros, e outras 380 mil ações na segunda-feira, dia 18, por 1,69 milhões de euros.No final de agosto, outro dos principais acionistas da Altri, Paulo Fernandes, também reduziu a sua participação na empresa. A Actium Capital, veículo de investimento de Paulo Fernandes, vendeu mais de 900 mil ações da Altri, correspondentes a 0,44% do capital da empresa, por 4,1 milhões de euros. Após esta operação, Paulo Fernandes, que é vice-presidente da Altri e co-CEO da Cofina, dona do Negócios, Correio da Manhã, CMTV, Record e Sábado, passou a deter 12,04% da empresa.