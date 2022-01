"Earnings season" anima banca em Wall Street. BofA e Morgan Stanley disparam 5%

A "earnings season" da banca norte-americana continua a centrar atenções em Wall Street. As ações do Bank of America (BofA) e do Morgan Stanley estão a reagir em alta às apresentações dos respetivos resultados, referentes ao último trimestre do ano passado.Os títulos do Bank of America já chegaram a subir mais de 5% para 48,58 dólares na sessão. Desde o início do ano, as ações do banco de investimento já cresceram 6,59%.O lucro do segundo maior banco dos EUA aumentou 28% no quarto trimestre, segundo o relatório e contas divulgado esta quarta-feira. Na totalidade do ano, o resultado líquido atingiu os 31,98 mil milhões de dólares em 2021, acima dos 17,89 mil milhões contabilizados em 2020.As contas acabaram por superar as expetativas dos analistas. O lucro por ação fixou-se em 0,82 dólares, contra as estimativas da FactSet que apontavam para os 0,77 dólares. O BofA faturou 7,01 mil milhões de dólares, acima dos 5,47 mil milhões de dólares registados no ano anterior.Já as receitas atingiram os 22,06 mil milhões de dólares, um aumento de 10% em termos homólogos, ainda que abaixo dos 22,18 mil milhões de dólares previstos pelos analistasTambém o Morgan Stanley está a reagir em alta à apresentação de resultados. Os títulos do banco estou a negociar em território positivo, tendo já chegado a ganhar 4,51% para 98,25 dólares. Desde o início do ano, os títulos do banco mantêm-se no entanto abaixo da linha de água, com uma quebra de 1,64%.Os lucros do Morgan Stanley subiram 9% no quarto trimestre para 3,7 mil milhões de dólares. A instituição liderada por James P. Gorman registou um lucro de 2,01 dólares por ação, superando as expectativas dos analistas que apontavam para 1,94 dólares por acção.As receitas subiram 7% para 14,5 mil milhões de dólares nos últimos três meses do ano, ficando ligeiramente aquém das expectativas, como aconteceu com alguns dos pares, como o Goldman Sachs.As receitas da atividade de trading do quarto trimestre do Goldman ficaram abaixo do esperado, o que desiludiu os investidores. Na terça-feira, as ações fecharam a cair 6,98% após terem chegado a afundar 8%, na maior queda diária desde junho de 2020.Esta quarta-feira, o Goldman Sachs mantém a tendência de queda em Wall Street. Logo no arranque da "earnings season" para a banca norte-americana, já na sexta-feira as contas aquém do esperado do Citigroup e do JPMorgan Stanley castigaram o setor financeiro em bolsa.