O índice nacional alinha com as principais praças europeias, com a EDP Renováveis, BCP e Galp em destaque.

Por cá, as pesadas EDP Renováveis, BCP e Galp juntam-se a dar força no verde. A empresa de energias limpas avança 0,99% para os 12,30 euros, o banco sobe 0,75% para os 12,10 cêntimos e a Galp aprecia 0,67% para os 11,95 euros.



A cotada de energias renováveis volta a somar depois de ter caído nas últimas duas sessões, pressionada pelos desenvolvimentos na justiça do processo conhecido por "caso EDP". Neste âmbito, o CEO da EDPR, João Manso Neto, pode vir a ser suspenso das respetivas funções, juntamente com o par António Mexia, que gere a EDP. A elétrica mantém-se no vermelho, com uma quebra de 0,41% para os 4,15 euros.



A Galp também se posiciona do lado dos ganhos num dia de subida para o petróleo. O barril valoriza apoiado na esperança de que as reservas nos Estados Unidos tenham caído pela quarta semana em cinco, contrabalançando com a notícia de que a Arábia saudita não pretende manter os cortes adicionais para lá de junho.



Em destaque no verde estão ainda as papeleiras, com a Navigator a liderar os ganhos, ao somar 1,34% para os 2,42 euros. A Semapa segue a apreciar 1,08% para os 9,37 euros e finanlmente a Altri valoriza 0,40% para os 4,49 euros.



(Notícia atualizada às 08:20)

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a somar 0,35% para os 4.613,81 pontos. Seguem no verde dez cotadas, contra quatro no vermelho, e as restantes ficam inalteradas.Lá fora, o sentimento é também positivo. Começam a levantar-se questões sobre o recente rally nas bolsas - se terá suficiente sustento na economia - mas o otimismo mantém-se, na face do contínuo apoio às economias, mais recentemente dos bancos centrais. Depois de, na semana passada, a instituição liderada por Christina Lagarde ter reforçado a ajuda em 600 mil milhões, esta semana a Reserva Federal norte-americana também estendeu um dos seus pacotes de empréstimos a mais empresas, aliviando o fardo dos bancos. A instituição deverá pronunciar-se esta quarta-feira, após a reunião.