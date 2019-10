As boas prestações da EDP Renováveis e do BCP estão a ajudar a bolsa nacional a abrir em alta, na última sessão da semana. Lá fora, os investidores já deitam o olho à reunião da Fed, da próxima semana.





A pairar sobre o sentimento do mercado estão ainda os resultados empresariais, com a temporada de divulgações de lucros a decorrer. Ontem, a



Os investidores estão a aproveitar esta sequência de resultados para testar a resistência das empresas face aos efeitos da tensão comercial, do abrandamento do crescimento económico global e também do Brexit.



Amazon registou a primeira quebra de lucros trimestrais em dois anos , apresentando números que ficam aquém do esperado pelos analistas.Os investidores estão a aproveitar esta sequência de resultados para testar a resistência das empresas face aos efeitos da tensão comercial, do abrandamento do crescimento económico global e também do Brexit.



um novo contrato de aquisição de energia nos Estados Unidos a 15 anos, através da sua subsidiária norte-americana, de que detém 82,6%, para a venda de energia produzida por um parque solar de 200 MW. desde o final de abril, numa altura em que os "hedge funds" estão a reduzir as suas apostas na queda das ações



Em território negativo está a EDP, que cai 0,36% para os 3,63 euros por ação. Depois dos cortes de julho e setembro, os analistas estão a antecipar uma nova redução por parte do banco central norte-americano para um intervalo entre 1,5% e 1,75%.A pairar sobre o sentimento do mercado estão ainda os resultados empresariais, com a temporada de divulgações de lucros a decorrer. Ontem, aPor cá, a dar força à bolsa nacional está a EDP Renováveis que avança 0,81% para os 9,95 euros por ação, num dia em que anunciouA subir estão também o BCP - valoriza 0,39% para os 20 cêntimos por ação - e a Mota-Engil que ganha 0,99% para os 2,03 euros. Os CTT mantêm a boa prestação das últimas sessões e ganham 0,61% para os 2,64 euros, renovando o máximoEm território negativo está a EDP, que cai 0,36% para os 3,63 euros por ação.

O índice PSI-20 abriu a sessão desta sexta-feira, dia 25 de outubro, a subir 0,13% para os 5.088,47 pontos. A contribuir para esta valorização estão nove cotadas a subir, que mais do que compensam as quatro que estão a negociar em território negativo. As restantes cinco negoceiam ainda na linha de água.Lá fora, a negociação europeia ainda não conseguiu ganhar um rumo definido, com os investidores já de olho na reunião da Reserva Federal dos EUA, que se irá realizar nos próximos dias 30 e 31 de outubro, onde se espera que Jerome Powell, o presidente da instituição, anuncie o terceiro corte na taxa de juro diretora do país este ano.