Elétricas deixam bolsa de Lisboa às escuras

Setembro foi de perdas no PSI, num mês em que as preocupações com a economia da China e a Reserva Federal (Fed) tiraram o apetite dos investidores pelo risco. As elétricas foram as que mais pesaram: dos 4,37 mil milhões de euros que saíram do índice em capitalização, 2,75 mil milhões foram varridos pelo grupo EDP, Greenvolt e Ren.





