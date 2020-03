Emergência nacional traz euforia a Wall Street com subidas acima de 9%

O Dow Jones encerrou a somar 9,36% para 23.185,62 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 escalou 9,29% para 2.710,95 pontos, a maior subida diária desde outubro de 2008.



Tanto o Dow como o S&P 500 registaram ontem as maiores quedas diárias desde a segunda-feira negra do crash de 19 de outubro de 1987.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite avançou hoje 9,34% para 7.874,23 pontos.