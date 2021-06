Energia dá ganhos ao PSI-20 na última sessão da semana

A bolsa nacional abriu em alta esta sexta-feira, 11 de junho, com o PSI-20 a valorizar 0,13% para 5.111,04 pontos. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, 10 estão em alta, quatro em queda e quatro inalteradas.

Na Europa, os principais índices também arrancaram a última sessão da semana em terreno positivo, a caminho de completarem uma série de seis sessões consecutivas de ganhos.

As ações marcaram ontem um novo máximo histórico, numa altura em que se aliviam os receios dos investidores com a subida da inflação. Nos Estados Unidos, foi revelado que o índice de preços no consumidor registou, em maio, o maior aumento em quase 13 anos, impulsionado sobretudo por categorias de preços relacionadas com a reabertura da economia.

Estes dados não evitaram os ganhos nos mercados acionistas – e um novo recorde para o S&P500 – o que sugere que os investidores estão mais alinhados com a visão da Fed de que o impacto da inflação será temporário.

Por cá, os ganhos do PSI-20 estão a ser suportados principalmente pelas cotadas da enregia, com a EDP a subir 0,56% para 4,513 euros, a EDP Renováveis a valorizar 0,7% para 18,65 euros e a Galp Energia a avançar 0,29% para 9,670 euros.