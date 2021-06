Energia penaliza PSI-20 no arranque da semana

A bolsa nacional abriu a primeira sessão da semana em terreno negativo, com o PSI-20 a desvalorizar 0,25% para 5.124,13 pontos. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, 11 estão em queda, quatro em alta e três inalteradas.





A praça portuguesa acompanha desta forma a tendência negativa das principais congéneres europeias, numa altura em que os investidores estão a pesar os comentários de Janet Yellen sobre a subida dos juros nos Estados Unidos.





Numa entrevista à Bloomberg, a secretária do Tesouro e ex-líder da Fed disse que o presidente dos Estados Unidos deve avançar com o seu plano de estímulos mesmo que este conduza a uma subida da inflação que se prologue no próximo ano, sublinhando que um ambiente de juros ligeiramente mais altos seria favorável para o país.





"Se acabarmos por ter um ambiente de taxas de juro ligeiramente mais altas seria na verdade favorável do ponto de vista da sociedade e do ponto de vista da Reserva Federal (Fed)", disse este domingo Janet Yellen.

Por cá, o PSI-20 está a ser pressionado sobretudo pela Galp e pelas cotadas do grupo EDP. A petrolífera desce 0,87% para 9,750 euros, a EDP desliza 0,33% para 4,464 euros e a EDP Renováveis perde 0,65% para 18,48 euros.